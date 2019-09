Libia: P.Chigi, tema centrale in incontro Conte-Macron

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "L’iniziativa a New York, favorita da Italia e Francia congiuntamente sotto egida Onu, può fornire un segnale importante di coesione internazionale e fare chiarezza su un percorso che vogliamo effettivamente condiviso. Nell’incontro di stasera con il Presidente Macron, la Libia sarà parte centrale del colloquio. Si tratta di elaborare seguiti utili per la preparazione dell’evento internazionale successivo". E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, dopo l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier del governo di accordo nazionale libico Fayez Serraj e in vista della cena di questa sera con il Presidente francese Emmanuel Macron.

"Questa operazione di coordinamento ha già avuto avvio ieri, in occasione della riunione tenutasi a Berlino a livello di inviati speciali - rimarcano le stesse fonti - da cui è emerso un chiaro segnale che la Comunità internazionale intende spingere per un cessate-il-fuoco e la ripresa del percorso interrotto dopo Abu Dhabi".