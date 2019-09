Milano: rapine per acquistare base musicale, arrestati

Milano, 18 set. (AdnKronos) - Avevano aggredito brutalmente in Val Sabbia a Milano un cittadino cinese di 26 anni per sottrargli il telefono così da avere il denaro necessario per acquistare una base musicale. La polizia ha arrestato due ragazzi, un maggiorenne e un minorenne, che il 4 agosto avevano colpito con un arnese di metallo il ragazzo procurandogli diverse lesioni, tra cui la frattura del setto nasale, con una prognosi di 25 giorni. Il minorenne è stato accusato di altre rapine avvenute il 28 e il 24 agosto a bordo di un treno a Cesate, in provincia di Milano. I due hanno detto ai poliziotti che lo scopo delle rapine era quello di acquistare una base musicale in quanto il cittadino maggiorenne è un rapper.