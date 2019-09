Enel: Treviso, inaugurata nuova cabina primaria a Oderzo (2)

(AdnKronos) - La Cabina è collegata alla Stazione di Terna da linee interrate e può disporre di due trasformatori con potenza 63 MVA (Megavoltampere). Nel sito è inoltre disponibile, come riserva strategica, un terzo trasformatore con potenza 40 MVA.

L’impianto, totalmente monitorato e telecontrollato dal Centro Operativo di Venezia Mestre, è quindi oggi in grado di soddisfare le crescenti richieste elettriche della città di Oderzo e del comprensorio Opitergino Mottense (Mansuè, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Meduna di Livenza, Ormelle, Motta di Livenza, Portobuffolè, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Gaiarine e Cimadolmo) mettendo a disposizione delle attività industriali ed artigianali locali ulteriore potenza elettrica associata ad una migliore qualità del servizio, anche in presenza di con fenomeni meteorologici avversi di forte intensità.

Il nuovo impianto, che rientra nel programma di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica veneta, alimenta 21.000 clienti in Bassa Tensione, pari a circa 50.000 cittadini, e circa 200 importanti aziende industriali. La nuova cabina rappresenta un’innovazione anche per la capacità di inserirsi in un sistema elettrico sempre più avanzato, secondo il modello delle smart grids, le reti intelligenti in grado di rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze del cliente e di accogliere in maniera efficiente l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili.