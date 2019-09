Rifiuti: Figuccia (Udc), 'Bellolampo va chiusa'

Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "La discarica di Bellolampo va chiusa. L’allarme per la salute dei cittadini è ai massimi livelli. Il sindaco Orlando la smetta di arrampicarsi sugli specchi e dica la verità sulla discarica. Il governo regionale si determini in fretta sulle scelte da compiere, a partire dalla bonifica". Così il deputato regionale dell'Udc Vincenzo Figuccia.

"La tecnologia e la scienza oggi danno diverse opportunità per trattare i rifiuti - aggiunge - La Sicilia cambi ed esca da una fase di stallo nella gestione del sistema rifiuti. I Paesi e le città più evoluti sono paradigma di come dai rifiuti si possano ottenere opportunità senza mettere a repentaglio la salute dei cittadini. Leoluca Orlando guardi a Brescia o chiami qualche amica, come la Hillary Clinton a New York, e si faccia spiegare come vengono trattati i rifiuti. Dimostri di essere al passo con i tempi e di non essere un dinosauro sopravvissuto all’era Mesozoica".