Incidenti: si ribalta furgone, traffico bloccato su tangenziale ovest Catania

Palermo, 17 set. (AdnKronos) - Traffico sulla tangenziale ovest di Catania, in direzione Messina, a causa del ribaltamento di un furgone. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto al chilometro km 18,700, in prossimità dello svincolo Zona industriale nord. Al momento non risultano feriti. I vigili del fuoco sono sul posto e si stanno occupando della rimozione del furgone mentre il personale di Anas si sta occupando della gestione della viabilità.