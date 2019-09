Mobilità: corse condivise e pagamenti smart, Wetaxi arriva a Roma e Milano

Milano, 17 set. (AdnKronos) - Sbarca da oggi a Milano e a Roma l'app per prenotare i taxi che collabora con le principali cooperative dei tassisti. Si chiama Wetaxi e in molte città d'Italia è già nota, soprattutto a Torino, dove è nata come spinoff del Politecnico. Già attiva su 4mila taxi, salirà a bordo di altri 2.300 tra il capoluogo lombardo e la capitale, dopo aver fatto 'gavetta' in una ventina delle principali città medio-grandi di Italia (vedi Modena, Napoli o Siracusa).

L'accordo è con la flotta di 1.800 taxi della cooperativa milanese Taxiblu (02.4040) e con i 500 taxi della cooperativa romana Samarcanda (06.5551). Il servizio taxi diventa così più "smart" anche nelle due metropoli di Italia, dove l'applicazione permetterà di prenotare e condividere il taxi con smartphone, sapendo in anticipo il prezzo della corsa solo digitando punto di partenza e arrivo.