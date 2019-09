Mafia: Pg Borsellino quater, 'ricostruzione ex pentiti intrisa di menzogne'

Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "La ricostruzione 'corale', armonica, offerta a suo tempo dagli ex collaboratori di giustizia nell'ambito dei processi Borsellino uno e bis, era intrisa di menzogne e di dichiarazioni fuorvianti, in particolare quelle dei collaboratori di giustizia che rivestono in questo processo la qualità di imputati del reato di calunnia, i quali, a fronte delle nuove evidenze probatorie, hanno dovuto, loro malgrado ammettere, di avere dichiarato il falso". Così il Procuratore generale di Caltanissetta, Lia Sava proseguendo la requisitoria nel processo Borsellino quater.