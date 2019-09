Bibbiano: Salvini, 'non taceremo mai'

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Ci vogliono mettere il bavaglio su Bibbiano, ci vogliono dire di non parlare dei bambini rubati alle famiglie. Non tacerò mai, quando qualcuno ruba un bambino alla sua mamma e al suo papà commette un delitto, come un omicidio, un furto di affetto, di fiducia, di cuore, di amore. Non taceremo mai di fronte ai furti di libertà, alla negazione del diritto all'amore". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.