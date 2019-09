Mafia: processo appello Borsellino quater, al via la requisitoria del Pg

Palermo, 17 set. (AdnKronos) - E' iniziata davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta la requisitoria del processo 'Borsellino quater'. Imputati i boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e i tre ex pentiti Calogero Pulci, Francesco Andriotta e Vincenzo Scarantino. In primo grado Madonia e Tutino vennero condannati all'ergastolo, mentre Andriotta e Pulci a dieci anni di reclusione per calunnia. Reato prescritto per Scarantino.

Il Procuratore generale Lia Sava ha già fatto sapere che alla fine della requisitoria chiederà la conferma delle condanne di primo grado.