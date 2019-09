Scuola: Mattarella depone fiore a 'Pietra del ricordo' de L'Aquila

Con Axa e Mps, il check up medico arriva in banca

Milano, 16 set. (askanews) - Il check up medico si fa in banca. E' la novità lanciata da Axa e banca Mps che hanno deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di eseguire un primo screening del proprio stato di salute direttamente in filiale. Basta entrare in una cabina medicale come quella installata nella filiale di Banca Mps di Via Santa Margherita a Milano, a due passi dalla Madonnina ...