Agrigento: nube nera a Licata, Procura sequestra area incendio mattatoio

Palermo, 16 set. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento, come apprende l'Adnkronos, ha posto sotto sequestro l'area dell'ex mattatoio comunale di Licata, devastata dall'incendio divampato oggi per cause da accertare. La nube nera che per è stata visibile per km si è diradata ma la Protezione civile ha invitato la cittadinanza a chiudere le finestre perché sono andati in fumo centinaia di mastelli in plastica.