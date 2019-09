Autonomia: Maroni, 'spero si vada avanti, sono ottimista'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - Sul percorso delle autonomie, molto accidentato in epoca di governo giallo verde, "non sono pessimista: Boccia è pugliese e ha uno stimolo in più ad occuparsene, so che già la prossima settimana incontrerà i governatori del nord. Inoltre ci sono le elezioni in Emilia Romagna, credo che il governo voglia dare a Stefano Bonaccini un argomento forte, quindi non credo" che il dossier autonomie "sarà archiviato". Lo dice Roberto Maroni, conversando con i cronisti a Montecitorio.

"Da ex governatore mi auguro si proceda, penso che qualche segnale possa arrivare. D'altronde - prosegue l'ex presidente lombardo - il 28 febbraio 2018 non dimentico che io, Zaia e Bonaccini avevamo firmato un pre-accordo con il governo Gentiloni, dunque il Pd non era contrario all'autonomia. Spero si vada avanti a prescindere del governo, perché si tratta di un percorso utile per i cittadini".