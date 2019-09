L.elettorale: Maroni, 'danno a Salvini? E' solo un'illusione'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - La riforma della legge elettorale in chiave proporzionale? "Per il Pd proporzionale o maggioritario cambia poco, idem per il M5S, mentre per il centrodestra cambia tantissimo. Se vogliono una legge elettorale solo per danneggiare la Lega e Salvini, come mi pare evidente, mi pare un'illusione: chi vince, anche nel proporzionale, avrà l'incarico di formare il governo, dunque non cambia molto per Salvini". Lo dice Roberto Maroni, conversando con i cronisti a Montecitorio.