Palermo: 'sono io il vero italiano', milanese cacciato da b&b (2)

(AdnKronos) - Il proprietario della struttura non vuole però che quanto accaduto si trasformi in "una caccia alla streghe" contro i milanesi. La moglie ha raccontato l'episodio in un post su Facebook ricevendo il plauso del popolo dei social. "Non dobbiamo cadere nello stesso errore fatto da questa persona di caratterizzare le persone - dice il proprietario del b&b - Il nostro ospite era un singolo, e non importa se fosse di Milano o di chissà dove, si sarebbe comportato allo stesso modo".

E aggiunge: "In sette anni è stata la prima volta che mi è capitata una cosa di questo tipo. Non vedo fra le persone un clima diverso, questo si percepisce solo in tv. Forse, l'unica differenza è che in altri tempi questo signore non si sarebbe permesso di fare certe dichiarazioni, oggi si è sentito 'autorizzato'". E la ragazza 'vittima' delle sue frasi? "Con mia moglie le abbiamo parlato e chiesto scusa per quanto successo, lei ha solo fatto spallucce".