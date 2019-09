Migranti: Sciurba (Mediterranea), 'noi salvato centinaia di persone ma trattati come criminali' (2)

(AdnKronos) - "Le nostre navi hanno strappato centinaia di persone da torture e morte e paradossalmente siamo stati trattati noi come criminali - dice - Penso a tutte le volte che ci siamo rifiutati di riconsegnare ai libici le persone salvate. Oggi emergono le responsabilità, e ora le azioni devono essere conseguenti". "Grazie a chi sta indagando dalla parte giusta, grazie ai giornalisti veri che non si sono mai arresi alla propaganda del potere, grazie ai nostri meravigliosi compagni di viaggio soccorsi con la Alex & Co. - dice Sciurba - grazie a chi nel Mediterraneo non ha smesso mai di lottare per la verità e la giustizia. Governo italiano, adesso devi stralciare gli accordi con la Libia. Unione europea, ritira immediatamente gli aerei che guidano i libici nelle catture. La Storia vi sta già giudicando".