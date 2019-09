Sicilia: oltre 1,5 mln per restauro dimore storiche

Palermo, 14 set. (AdnKronos) - In arrivo i primi contributi della Regione a favore delle dimore storiche siciliane. La commissione, composta da funzionari del dipartimento dei Beni culturali, ha stilato la graduatoria dei finanziamenti di oltre un milione e mezzo di euro per interventi conservativi e di restauro. A usufruire delle risorse, al momento, nove edifici. A Palermo saranno Casa Florio 'I quattro pizzi' dell’Arenella; Palazzo Alliata di Pietratagliata; Villa Spina; Villa Lampedusa e Palazzo Filangeri. E ancora Villa de Cordova di Sant’Isidoro a Bagheria; Palazzo San Demetrio a Catania; Casa D’Alì a Trapani e il Castello Baronale di Roccavaldina, in provincia di Messina.

"Con questa iniziativa - ha sottolineato il presidente della Regione Nello Musumeci - la Regione intende fare concorrere anche i beni privati al patrimonio culturale siciliano. Si tratta di un primo significativo investimento triennale che intendiamo rinnovare nei prossimi anni. Il risultato sarà quello di inserire nel circuito della valorizzazione e della fruizione pubblica, attraverso una forma di partenariato tra pubblica amministrazione e privati, edifici di pregio che raccontano la trama della nostra storia".