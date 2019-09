Sicilia: forestale investito sulla Ss Orientale Sicula, strada chiusa al traffico

Palermo, 14 set. (AdnKronos) - Un operatore del Corpo forestale è stato investito da un'auto mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio sulla strada statale 114 Orientale sicula, ad Augusta in provincia di Siracusa. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza e permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi. Sul posto operatori del 118, del corpo forestale e squadre Anas sono impegnate nella gestione della viabilità. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.