Cisl: Sbarra, 'Inas è grande rete umana di sussidiarietà' (2)

(AdnKronos) - La ricchezza valoriale emersa negli interventi non poteva non trovare un simbolo nell’ex presidente dell’Inas, Melino Pillitteri, figura di enorme rilievo nella storia del patronato, come è emerso dall’intervento del giornalista Guido Costa, che ne ha ricostruito il percorso umano e sindacale. Al ricordo dell’ex presidente ha contribuito Sergio D'Antoni, ex segretario generale Cisl "Se c'è un soggetto che 'si fa prossimo' è l'Inas e Pillitteri ha dato un fortissimo impulso a questa capacità anche all'estero" ha osservato Costa.

Infine, Franco Marini, ex segretario generale della Cisl, ha ricordato un'altra figura storica, quella di Giovanni Pastore, la cui capacità di comprensione della società è stata ampiamente messa al servizio del sindacato e del patronato. La mattinata si è conclusa con l'inaugurazione della sala dedicata a Pillitteri, nella sede nazionale dell’Inas.