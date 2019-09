Governo: Mauri, 'vice al Viminale per me onore, ce la metterò tutta'

Roma, 13 set. (AdnKronos) - "Oggi sono stato nominato viceministro al Viminale. È per me un onore. La politica mi appassiona da quando ero un ragazzino e non ho mai smesso di pensarla come una cosa bella e uno strumento straordinario a disposizione dell'interesse collettivo. Io ci sono. Ce la metterò tutta". Lo scrive su twitter Matteo Mauri.