Incontro Salvini-Berlusconi: "Fronte comune contro Conte bis"

Roma, 13 set. (AdnKronos) - Un "fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo". È l'intesa raggiunta oggi tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi al termine di "un cordiale incontro" avvenuto tra i due leader a Milano per fare il punto e chiarire la strategia politica comune.

Lega e Forza Italia, saranno in campo insieme per la riforma elettorale: condurranno una battaglia sul maggioritario per evitare inciuci a vita, riferiscono fonti parlamentari vicine al Carroccio.

E il 19 ottobre, a Roma, saranno insieme in piazza per una manifestazione di popolo.

Segnali che sembrano andare nella direzione indicata lunedì scorso da piazza Montecitorio da Salvini e Giorgia Meloni che puntano a un 'nuovo' centrodestra allargato. Prima dell'incontro col Cavaliere, Salvini aveva rivisto anche la leader di Fratelli d'Italia, proprio per mettere in agenda i prossimi step per il rinnovamento del centrodestra, cercando punti di incontro anche con Forza Italia che finora ha scelto un profilo esclusivamente parlamentare di opposizione.