Infortuni: Fratoianni, 'i morti sul lavoro sono vera emergenza del Paese'

Milano, 12 set. (AdnKronos) - "Non ci sono parole per l’ennesimo drammatico episodio di strage di Stato. Altri 4 morti da aggiungere ad una lista ormai lunghissima". A dirlo è Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana dopo i quattro morti di oggi in provincia di Pavia. "Qualcuno spieghi al ministro dell’interno del precedente governo - prosegue il parlamentare di Leu - che questa è la vera emergenza del Paese, non le frottole che ci ha raccontato per oltre un anno".

Fratoianni chiede al nuovo esecutivo " di dimostrare nei fatti che si può bloccare questa strage con maggiori investimenti in formazione e maggiori controlli. Questa è la sicurezza - conclude - che serve nel Paese: la sicurezza di non morire sul posto di lavoro".