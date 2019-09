Imprese: made in Sicily conquista la Cina, export cresce del 46% (3)

(AdnKronos) - La Sicilia si sta inserendo sempre più in questo circuito e proprio per sfruttare l’enorme potenziale dell’Isola e attirare più visitatori cinesi, Sicindustria il mese scorso ha firmato un protocollo di collaborazione con Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online dell'Asia con 300 milioni di utenti registrati.

"La Cina – ha spiegato Marco Bettin, direttore operativo della Fondazione Italia Cina – si trova in una nuova fase della propria economia caratterizzata da un tasso di crescita più lento che la porterà ad essere un’economia avanzata e basata in particolare su consumi, servizi e innovazione, dove l’elemento cardine è rappresentato dalla necessità di sostituire la quantità con la qualità. Una seconda linea di tendenza ruota intorno alla sempre maggiore importanza dei consumi, al fine di sostenere la crescita economica del Paese in futuro, ed è per questo che sono sempre più incentivati".