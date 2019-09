Governo: Salvini, 'sfido M5S e Pd ad allearsi in Umbria tanto vinciamo'

Orvieto, 12 set.(AdnKronos) - Se M5S e Pd vogliono allearsi alle Regionali come proposto da Dario Franceschini "lo facciano. Nel nome della poltrona non conoscono vergogna, lo facciano anche in Umbria, li sfido". Lo ha affermato Matteo Salvini, parlando con i giornalisti ad Orvieto.

"Si sono denunciati, minacciati insultati fino a ieri -prosegue l'ex ministro dell'Interno- per cercare di salvare la poltrona si mettono insieme. Tanto in Umbria si vince, il 27 ottobre verrà ricordata come la festa della libertà dell'Umbria e degli umbri. Quindi possono inventarsi qualsiasi cosa, gli può andare bene a Roma per qualche tempo, in Umbria si cambia, la sinistra ne ha combinate troppe in Umbria, non sono minimamente preoccupato".