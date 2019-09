Agrigento: controlli antidroga Carabinieri, tre arresti

Palermo, 12 set. (AdnKronos) - E' di tre arresti e due denunce il bilancio dell’ultima settimana di attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nel Comune di Sciacca (Agrigento). Arrestato dai Carabinieri un 25enne saccense, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, dai Carabinieri della sezione radiomobile. Sempre le “gazzelle” dei Carabinieri, hanno tratto in arresto a Sciacca, un 19enne senegalese trovato in possesso di oltre 10 grammi di hashish suddivisa in dosi pronte allo smercio. La Tenenza di Ribera ha invece arrestato un tunisino 34enne con varie dosi di cocaina per un peso di circa 10 grammi. Altri due soggetti: un senegalese e un giovane di Sciacca, sono stati invece denunciati perché trovati in possesso di qualche grammo di hashish.

"La recente riapertura delle scuole ha spostato l’attenzione dei militari dell’Arma, che resta massima in relazione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, dai luoghi della movida anche ai pressi degli istituti scolastici", dicono gli investigatori.