Almaviva: Catalfo e Provenzano convocheranno con urgenza azienda**

Roma, 11set. (AdnKronos) - La vertenza Almaviva Contact è all’attenzione dei ministri del Lavoro e Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, che convocheranno urgentemente l’azienda per trovare le migliori soluzioni per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali. Lo fa sapere in una nota il ministero del Lavoro.