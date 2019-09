Sicilia: M5S, 'all'Ars vergognoso gioco dell'oca' (2)

(AdnKronos) - "Ci è stato chiesto di autorizzare ulteriori spese che passano da questo maxi-emendamento - afferma Schillaci - Una situazione paradossale visto che ci troviamo di fronte, stando alle indiscrezioni, a un disavanzo sempre più corposo nei conti regionali e non conosciamo se vi sarà la copertura finanziaria da parte della commissione Bilancio".

"Per sei mesi abbiamo lavorato come le trottole, rincorrendo una folle moltiplicazione dei collegati - conclude Di Paola - La maggioranza ha tenuto così impantanata l’Ars e oggi ci dice che dobbiamo rifare tutto da capo e si presume, ma non ci è dato ancora sapere, con la metà delle risorse finanziarie. A questo punto è indispensabile che Armao e il governo facciano un’operazione di chiarezza sui conti della Regione, di cui al momento non abbiamo alcuna consapevolezza".