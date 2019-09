Messina: assolto De Luca, Taormina 'oggi 11 settembre malagiustizia e malapolitica' (2)

(AdnKronos) - "De Luca è una persona assolutamente onesta, che ha sempre fatto politica in mezzo alla gente e che è amato dai messinesi ma anche da tutti i siciliani - evidenza il suo difensore - Queste battute d'arresto lo hanno provato, non dimentichiamoci del provvedimento di arresti domiciliari arrivato qualche giorno dopo la sua elezione al parlamento regionale, ma non sono riuscite a danneggiarlo. L'opinione pubblica è stata più lungimirante: lo ha eletto prima all'Ars e poi come sindaco di Messina, a dimostrazione che l'autorità giudiziaria aveva torto".