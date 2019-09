Cultura: Mattarella, 'istituzioni sostengano diffusione lettura'**

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Da imprenditori, vi occupate, necessariamente, anche di questioni materiali che possano rendere i vostri lavori e i vostri prodotti più facili da distribuire e più agevoli da acquistare per il pubblico. La politica, le istituzioni, hanno il dovere di confrontarsi con voi e di approntare le misure più idonee per diffondere i libri e per far sviluppare la lettura". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alle celebrazioni per i 150 anni dell'Associazione italiana editori.