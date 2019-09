Ambiente: inquinamento fiume Gela, M5S a commissione Ue 'in Sicilia troppe anomalie'

Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Quanto accaduto in questi giorni a Gela, con un fiume letteralmente colorato di rosso e conseguente moria di pesci, non è un fatto normale e non deve passare sotto traccia. Proprio l’area del golfo gelese negli ultimi mesi è stata teatro di diversi casi analoghi che testimoniano l'esistenza di un problema enorme sulla mancata depurazione. La Commissione Europea comunichi ufficialmente quali e quante sanzioni paga la Sicilia per le anomalie nel trattamento delle acque reflue". Così l’eurodeputato del M5S Ignazio Corrao che, con una interrogazione rivolta alla Commissione Europea, pone all’attenzione di Bruxelles l’ennesimo sversamento di prodotti probabilmente inquinanti nelle acque del fiume gelese.

"Dai dati raccolti da Goletta Verde - sottolinea - emerge che il mare della Sicilia si trova da tempo in condizioni di alto rischio. La moria di pesci nel fiume di Gela della scorsa settimana è il terzo caso in pochi mesi. Le associazioni ambientaliste e i cittadini denunciano anche la mancanza di indicazioni ufficiali dalle autorità preposte sulla natura delle sostanze. E' necessario nelle foci un controllo regolare e non occasionale, come previsto dal piano di risanamento e dal piano di gestione dei siti di natura 2000".