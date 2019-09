Venezia: Compagnie Crociera, bene impegno Franceschini su grandi navi

Venezia, 11 set. (AdnKronos) - Le compagnie crocieristiche esprimono apprezzamento per le parole del Ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, che ha assunto l’impegno di trovare una soluzione alternativa al passaggio delle grandi navi dal Canale della Giudecca a Venezia entro il termine del suo mandato.

Questa mattina durante il Seatrade di Amburgo, infatti, parlando in nome dell’associazione dell’industria crocieristica, il presidente di Clia Europe, Michael Thamm, ha detto: “apprezziamo le parole del nuovo ministro Franceschini perché in linea con quanto le compagnie chiedono da anni e cioè di rendere effettiva il prima possibile una via alternativa al Canale della Giudecca per le grandi navi”.

“Questa è l’occasione per riaffermare la nostra volontà e il nostro impegno a collaborare fianco a fianco con il nuovo governo per una soluzione praticabile e che possa essere positiva per tutte le parti coinvolte, preservando e tutelando la bellezza di Venezia e della sua Laguna” ha proseguito Thamm, aggiungendo poi che “il nostro settore è da sempre attento alla sostenibilità ambientale e turistica e su questo investe e lavora da tempo, specialmente a Venezia”.