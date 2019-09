Migranti: nave Ocean Viking ancora in acque internazionale, in attesa di un porto sicuro

Palermo, 11 set. (AdnKronos) - La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l'offerta e ha chiesto aiuto a Italia e Malta. In un primo momento erano state salvate 5o persone, poi, due giorni fa, altre 34 soccorse dalla barca a vela 'Josefa' a oltre 60 miglia dalle coste libiche. Ieri il trasbordo sulla Ocean Viking. Ieri il segretario del Pd Nicola Zingaretti aveva detto che la nave sarebbe dovuta entrare in Italia "senza se e senza ma". Una dichiarazione criticata dall'ex ministro Matteo Salvini. "Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti se il 'nuovo' governo di sinistra farà gli interessi degli italiani difendendo i confini o riaprirà ancora i porti", scrive su Twitter.