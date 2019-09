Pd: Bellanova, 'se Renzi farà scissione dirò da che parte sto'

Roma, 11 set. (AdnKronos) - Un'eventuale abbandono del Pd da parte di Matteo Renzi "è un tema che non è all’ordine del giorno in questo momento. Tutti votiamo il governo Conte. Renzi è quello che più ha lavorato perché questo Paese non cadesse in una pratica antidemocratica quindi oggi parliamo di questo. Poi, quando ci saranno fatti nuovi ne parleremo e io ancora una volta dirò con molta chiarezza da che parte sto". Lo afferma Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, intervistata dal 'Corriere della Sera'.