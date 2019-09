Governo: Paragone, 'tentato da no, mi asterrò' (2)

(AdnKronos) - "Non mi dite che cambierete Europa perché vi ha già ingabbiati. Il Pd è la garanzia italiana del fanatismo europeo. Bruxelles l'avete portata in casa. Gentiloni sarà marcato dal falco Dombrovsky", ha detto Paragone in aula al Senato. "La mia tentazione di votare no è forte. Mi asterrò solo per rispetto di chi, in una ipnosi in buona fede, pensa nella rivoluzione della pochette. Io resto nella trincea delle parole guerriere contro il fanatismo neoliberista incistato in questa Unione Europea".