Governo: Marcucci, 'sì da Pd, giorno importante per Paese'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "Quella di oggi giornata importante per nostro Paese. Non è un percorso facile. Abbiamo alle spalle confronti parlamentari molto forti ma con grande senso di responsabilità abbiamo deciso di provare a percorrere un cammino insieme sulla base di un programma vero e unito". Lo ha detto il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci, nelle dichiarazioni di voto al Senato.

"Anche io non vi invidio -ha aggiunto rivolto alla Lega- quando parlate di onore e tradimento per come vi siete comportati di fronte al Paese e avete deciso di privilegiare l'interesse di parte e lo avete fatto senza scrupoli. Le elezioni si faranno nel momento in cui la Costituzione le prevede, nel momento in cui il Parlamento non sarà in grado di esprimere una maggioranza". E poi su Matteo Salvini: "Quando parla di paura forse si riferisce a quella per la vicenda russa... ".