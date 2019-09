Siracusa: terreno adibito a discarica, denunciato imprenditore

Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Aveva trasformato un terreno di circa tremila metri quadri in una discarica non autorizzata a cielo aperto. Un uomo di 60 anni, titolare di una impresa di costruzioni e trasporti, è stato denunciato dai carabinierie di Priolo Gargallo (Siracusa) per attività di gestione rifiuti non autorizzata. Nel suo appezzamento di terreno, utilizzato come deposito dei mezzi della sua azienda, i militari hanno trovato ingenti quantità di rifiuti pericolosi, quali fusti con olio motore esausto, batterie scariche, filtri olio usati e anche alcune lastrine di eternit. Sempre nello stesso terreno, posto sotto sequestro dai carabinieri, c'erano anche sanitari rotti, televisioni, frigoriferi, impianti di condizionamento (split interni e unità esterne).