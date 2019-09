Palermo: Catania apre al M5S, 'tempi maturi per allargare maggioranza'

Iran, per le vie dei Teheran si compie il rito sciita dell'Ashura

Teheran, 10 set. (askanews) - Si sono radunati nelle strade di Teheran, in Iran, i fedeli sciiti per celebrare l'Ashura, una rito osservato da milioni di musulmani in tutto il mondo in festività del martirio di Hussein, nipote del profeta Maometto, ucciso nel 680 dalla dinastia sunnita degli Omayyadi. Nel corso del rituale i fedeli coprono di bandiere e stendardi neri le città e le strade ...