Palermo: allarme Slc su ippodromo, 'lavoratori senza reddito e impianto abbandonato' (2)

(AdnKronos) - "All'amministrazione comunale, e al sindaco in prima persona, chiediamo tempi certi - continua Rosso - Basta con questo rimando a tempi oscuri e imprecisi. Il teatro Massimo è stato chiuso per 25 anni. Non vorremmo si ripresentassero di nuovo i fantasmi che la città ha già conosciuto, col rischio che anche l'impianto per l'ippica venga accomunato ad altre infrastrutture sportive e culturali che giacciono da tempo dimenticate. Tutto ciò va scongiurato".