Comandante 'Eleonore': "Non mi pento di niente"

Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "Centoquattro persone. Non mi pento di niente". E' quanto scrive su Twitter Claus Peter Reisch, il comandante della nave 'Eleonore', postando una fotografia in cui si vedono i 104 salvagente usati per salvate i naufraghi in mare. Reisch è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.