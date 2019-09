Governo: Segre, 'uso farsesco simboli religiosi, mi ricorda 'Gott mit uns''

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "Mi hanno preoccupato i numerosi episodi susseguitisi durante l'ultimo anno che mi hanno fatto temere un imbarbarimento con casi di razzismo trattati con indulgenza, la diffusione dei linguaggi di odio. Anche con l'ultizzo di simboli religiosi in modo farsesco e pericoloso, un revival del 'gott mit uns'. A me fanno questo effetto, forse solo a me in quest'aula". Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nel suo intervento in aula al Senato citando la frase 'Gott mit uns' ovvero 'Dio è con noi', motto che era inciso sulle fibbie dei cinturoni delle SS.