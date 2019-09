Cambiamo: Sorte, 'messi alla porta da Fi, guardiamo a futuro con entusiasmo'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "Vorrei ricordare che 45 giorni fa fu elaborato un documento in base al quale chi aveva aderito all'associazione Cambiamo era automaticamente decaduto da Forza Italia. Quindi non sono riuscito neanche ad andarmene, ci hanno messo alla porta". Amarezza ma anche fiducia nel futuro nelle parole di Alessandro Sorte, deputato che ha lasciato il Gruppo di Fi per aderire al movimento di Giovanni Toti.

"Eravamo convinti -dice all'Adnkronos- che con la nomina a coordinatori di Toti e Carfagna si sarebbe innescato un profondo rinnovamento del partito. E invece la speranza è durata soltanto 72 ore. Siamo stupiti, perchè in fondo chiedevamo solamente primarie, rinnovamento, la costruzione di un nuovo programma economico orientato alla crescita e al rilancio, visto che quello attuale è fermo al '94. Naturalmente senza mettere in discussione il ruolo del presidente Berlusconi, nei confronti del quale non abbiamo detto e non diremo mai una parola contro".