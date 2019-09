Governo: pallottoliere Senato, maggioranza tra 169 e 173**

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "Si parte da 169". Ambienti parlamentari della maggioranza contano che oggi la fiducia al Conte 2 dovrebbe partire da quella quota. Ma altri voti potrebbero arrivare e l'asticella è fissata tra 169 e 173 voti. I voti dei 5 Stelle sono 105: non vota Gian Luigi Paragone e un senatore assente per malattia. Anche nel Pd c'è un assente per malattia e Matteo Richetti non dovrebbe partecipare al voto e quindi i sì dei dem sarebbero 49.

A questi si aggiungono 9 voti del Misto: 4 di Leu e poi gli ex-M5S Buccarella, De Bonis, Nugnes, De Falco, il socialista Riccardo Nencini e 3 voti delle Autonomie (Casini, Bressa e Laniece). A questi potrebbe aggiungersi il sì dei senatori a vita Liliana Segre, Mario Monti e Elena Cattaneo.