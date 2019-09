F1: numeri da record per il Gran Premio d'Italia (3)

(AdnKronos) - Termineranno nelle prossime ore le operazioni di raccolta straordinaria rifiuti all’interno del Parco e in città. Impegnati da mercoledì a domenica circa 100 addetti e 78 mezzi per la raccolta. Nonostante il meteo non sempre clemente, hanno riscosso un ottimo successo gli appuntamenti organizzati in città e inseriti nel programma del MonzaFuoriGP, che ha fatto registrare almeno 140mila presenze nelle quattro giornate distribuite fra le 45 iniziative realizzate tra concerti, incontri ed eventi pubblici. Sono state inoltre 3mila le persone che hanno visitato gli stand dello street-food ai Boschetti Reali e più di 2500 alla mostra fotografica allestita in Arengario 'Campioni nel cuore'. "Settimana record per la manifestazione motoristica più importante d’Italia – ha sottolineato in chiusura il presidente dell’Automobile Club Milano avv. Geronimo la Russa - Settimana speciale per l’Automobile Club Milano che questa manifestazione l’ha creata e poi sviluppata – costruendo nel 1922 a tempo di record in 90 giorni il Tempio della Velocità – accompagnandola fino alla sua 90^ edizione".

Quest’anno "abbiamo impreziosito l’evento, con Aci e Ferrari, con la Festa in piazza Duomo che rimarrà nella storia della città di Milano. E poi tanti altri appuntamenti ed iniziative: la Ferrari di Gilles Villeneuve esposta nel nostro salone di corso Venezia e la presentazione del nuovo libro a lui dedicato, uno speciale numero di “via!” distribuito in 70 mila copie ai Soci, nelle edicole con Il Giorno e ai cancelli dell’Autodromo, una Club House a pochi passi dal paddock per accogliere tutti gli amici dell’Automobile Club Milano".