Governo: Conte, 'con coraggio per stagione riforme e Italia migliore'/Adnkronos (4)

(AdnKronos) - Conte elenca così le "molte sfide" che attendono il governo sul piano economico, sociale, istituzionale, europeo ed internazionale, nella cornice di una "visione che si sviluppa su un orizzonte temporale ampio, che finisce per abbracciare l’intero arco della legislatura".

Fondamentale, naturalmente, la prossima legge di Bilancio, che sarà "impegnativa" e il cui obiettivo prioritario "sarà evitare l’aumento automatico dell’Iva e avviare un alleggerimento del cuneo fiscale", che andrà accompagnato con l'individuazione di "una retribuzione giusta, il cosiddetto 'salario minimo'".

Il premier si sofferma su una serie di misure che dovranno garantire la tutela del lavoro femminile; il sostegno alle imprese; la protezione di minori e disabili; la salvaguardia dell'ambiente; la ricostruzione delle zone terremotate; la riforma fiscale. Non si sottrae dall'affrontare temi scottanti e potenzialmente divisivi per la maggioranza, quali il rilascio delle autorizzazioni per le trivellazioni e la revoca delle concessioni autostradali.