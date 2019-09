Palermo: parte Odisseo, Comune scuole e associazioni contro la povertà educativa (2)

(AdnKronos) - "Odisseo non poteva che partire da qui, dall'ostello di Padre Messina - sottolinea Maria Pia Pensabene, responsabile del progetto - Si tratta di un progetto complesso e ambizioso con un partneriato ricchissimo dove ognuno non è sostituibile". Il progetto, rivolto a circa tremila bambini tra i 5 e i 14 anni, si pone come obiettivo il contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa ed economica nei quartieri di Brancaccio, Settecannoli e Romagnolo attraverso la costruzione di nuovi spazi per i giovani e un rafforzamento dell'offerta ludica e culturale.