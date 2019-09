Palermo: parte Odisseo, Comune scuole e associazioni contro la povertà educativa

Palermo, 9 set. (AdnKronos) - Un ostello con 24 posti letto in quella casina sul porticciolo di Sant'Erasmo, a Palermo, che, più di 100 anni fa, Padre Messina aveva trasformato in orfanotrofio per orfani e bisognosi. Parte da qui il progetto Odisseo contro la povertà educativa sostenuto da 'Con i bambini - Impresa sociale', capofila il Cirpe, che vedrà impegnati oltre al Comune di Palermo, con l'assessorato alla Scuola, sette tra associazioni e enti partner e 5 scuole. Un progetto triennale con un finanziamento di 930mila euro circa di cui il 10% sarà messo a disposizione dai partner del progetto.