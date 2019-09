Governo: Franceschini, 'da Conte discorso riformista e progressista'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Oggi si chiude la stagione della cattiveria, la stagione dell'odio e credo di possa guardare avanti. Il discorso del presidente Conte è un discorso fortemente innovativo, mi verrebbe da dire riformista, progressista". Lo ha detto il ministro Dario Franceschini alla Camera al termine dell'intervento del premier Giuseppe Conte.

Un intervento che, ha aggiunto, "cerca di dare risposte ai problemi reali delle famiglie e delle persone. C'è anche un'idea in particolare molto cara a tutti noi: asilo nido gratuito per tutte quelle famiglie che non hanno un reddito alto e che non possono permetterselo".