Governo: Conte, 'conferenza sul futuro dell'Europa'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Nel momento in cui l’Europa appare tuttavia sempre più bisognosa di rinnovarsi, occorre elaborare un 'vero progetto comune', in grado di intercettare i bisogni dei cittadini e delle imprese e di fornire così quelle risposte sempre più improcrastinabili. In questa prospettiva, potrebbe essere utile partecipare attivamente alla definizione di una Conferenza sul futuro dell’Europa, per rilanciare - in un mondo in rapida trasformazione - un nuovo protagonismo del nostro Continente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.