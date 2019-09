Turismo: Federalberghi Veneto, Iva al 23 % incubo di fine estate (2)

La protesta in piazza di Meloni: "Riempiamo Roma col tricolore"

Roma, 9 set. (askanews) - Fratelli d'Italia scende in piazza, a Montecitorio, per dire no al Conte-bis e chiedere subito elezioni. Lo fa nel giorno in cui il premier incaricato chiede la fiducia alla Camera. I manifestanti - diverse migliaia di persone (30mila secondo gli organizzatori) - sono cominciati ad affluire nella piazza davanti a Montecitorio già dalla mattina presto. Poi via via hanno ...