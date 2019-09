Brescia: Gdf blocca 114 siti pirata per partite e serie tv

Milano, 9 set. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Brescia ha individuato e bloccato 114 siti internet che offrivano, in diretta e illegalmente, eventi sportivi, film e serie tv coperti dal diritto d’autore. L'operazione è stata sviluppata dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia con il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza di Roma e coordinata dalla procura di Brescia.

I militari hanno notificato a tutti gli internet service provider, operanti in Italia, un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Brescia. In particolare, è stato accertato che venivano offerti contenuti 'pirata sia in diretta, che in modalità streaming on demand.