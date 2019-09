Strage Bologna: Mollicone-Frassinetti, 86/ma vittima tsunami verità'

Roma, 7 set. (AdnKronos) - "Se confermata la notizia di una ottantaseiesima vittima, che sarebbe stata disintegrata dall'esplosione nel trasporto dell'esplosivo, sarebbe uno tsunami di verità sulle tesi dei processi storici e richiederebbe l'immediata revisione del processo relativo alla strage di Bologna". Lo affermano i deputati Fdi Federico Mollicone e Paola Frassinetti, promotori dell'Intergruppo "2 agosto. La verità oltre il segreto sulla strage di Bologna".

"Queste perizie -aggiungono- confermerebbero del resto l'esattezza delle tesi di Priore e Cutonilli. Il nuovo governo non può fermare l'ansia di verità. Fico calendarizzi subito alla ripresa dei lavori parlamentari la proposta di legge per l'istituzione della commissione d'inchiesta su Bologna e del terrorismo interno e internazionale, giá sottoscritta da esponenti anche di maggioranza. Il Copasir acquisisca poi i documenti del capocentro di Beirut Giovannone, artefice del lodo Moro, che avrebbe permesso il transito di armi palestinesi in Italia a fronte della santuarizzazione del nostro territorio. Fico renda disponibili infine tutti i documenti d'inchiesta, oggi di fatto inaccessibili. Non vorremmo che con la sinistra al governo ricada la cappa di piombo sulla strage di Bologna".